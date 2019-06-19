Четырех подпольных банкиров задержали в Москве

Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров. Их задержали за обналичивание 37 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

По информации МВД, задержанные трое женщин и один мужчина, "используя счета фиктивных подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств". За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 процента.

Поймать подпольных банкиров полиции помогла Росгвардия. Фамилий правоохранители традиционно не называют, только возраст - от 34 до 47 лет.

При обысках изъяты деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе "Банк-клиент". Одного фигуранта суд отправил в камеру, остальных - под домашний арест.