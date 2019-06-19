Данила Козловский: Не боюсь сравнений с "Чернобылем" HBO

Российский актер, режиссер, сценарист и продюсер Данила Козловский, в настоящее время работающий над картиной про аварию на Чернобыльской АЭС, отметил, что не боится сравнений его ленты с сериалом канала HBO "Чернобыль".

Признавшись: сериал он посмотрел. И это - "большая работа", к которой актер отнесся "с большим уважением".

"Конечно, их будут сравнивать, так мы все устроены. Как говорит Гамлет (так Данила и сказал - прим. "РГ-Кинократия"): "Все познается в сравнении", - цитирует ТАСС 34-летнего Заслуженного артиста РФ. Заверяющего, что предстоящего сравнения он не боится, потому что у российской команды - "принципиально другой взгляд и принципиально другие интонации и вообще пути рассказа истории".

При этом на посвященной началу съемок его фильма пресс-конференции Данила уточнил, что "если все будет в порядке", группа завершит работу уже в конце лета. Премьера картины - в следующем году.

Съемки будут вестись в Курчатове на пятом недействующем энергоблоке Курской АЭС, "который никогда не работал".

Также Козловский добавил, что ранее озвученное название проекта - "Опасная вода" - уже неактуально и команда создателей фильма "находится в поиске нового".

Ранее сообщалось, что от "Чернобыля" HBO пришел в восторг шоумен Иван Ургант.