Также по этому делу проходит глава дирекции правового обеспечения НПО Екатерина Аверьянова. К ней применена более мягкая мера пресечения - она по решению суда находится под домашним арестом.

Защита просила отпустить и Лемешевского под домашний арест, сославшись на то, что предъявленные ему обвинения относятся к сфере предпринимательской деятельности.

Сам бывший гендиректор заявил, что предъявленное обвинение ни на чем не базируется, а скрываться от следствия он не собирается.

Прокурор согласился со следствием, что Лемешевский и Третьяков должны находиться в следственном изоляторе.

Следствие считает, что Лемешевский и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" намеренно заключили договор о юридической помощи, чтобы похитить выделенные госкорпорацией "Роскосмос" деньги.

Но дело в том, что у НПО Лавочкина своя довольно крепкая юридическая служба, которая в состоянии решать все проблемы и споры. Однако Лемешевский в суде заявил, что корпоративные юристы дважды в суде проиграли иски, заявленные после срыва сразу десятка ранее заключенных контрактов. И поэтому якобы пришлось нанимать юристов со стороны.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал недействительными все договоры, заключенные между Третьяковым и НПО Лавочкина. Суд применил последствия недействительности сделок и обязал Третьякова вернуть вознаграждение в размере 308,5 миллиона рублей.

По данным следствия, Лемешевский и глава юрфирмы Третьяков похитили 330 миллионов рублей

По версии следствия, деньги были похищены через фиктивные договоры с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры". На деле юридические услуги, как считает следствие, выполняли штатные сотрудники НПО за зарплату. А общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 миллионов рублей.

В среду стало известно, что 7 июня 2019 года Третьякову перепредъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. По словам адвоката, следователь убрал квалифицирующий признак "совершение преступления организованной группой", а вместо этого указал "предварительный сговор". В представленных в суд материалах указано, что Третьяков обвиняется в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы.

По словам его адвоката, "в порядке статьи 215 УПК РФ был подписан протокол, по которому все следственные действия в отношении Третьякова окончены". Защита фигурантов приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Напомним, АО "Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина" входит в государственную структуру "Роскосмос". И топ-менеджер НПО несет полную ответственность за расходование бюджетных средств. По статье обвинения Лемешевскому грозит до 10 лет заключения.