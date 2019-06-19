«Итого первого полугодия - наш общий результат»

19 июня состоялось заключительное в первом полугодии 2019 года заседание Городской Думы. Перед началом работы были вручены Почётные грамоты победителям конкурса студенческих проектов "Моя Калуга - вектор в будущее".

Депутаты утвердили положение о старостах сельского населенного пункта в муниципальном образовании "Город Калуга".

В положении определяются гарантии деятельности старосты: обеспечение доступа к необходимой информации, обязательное рассмотрение органами местного самоуправления предложений старосты, подготовленных по результатам встреч с жителями сельского населённого пункта, обеспечение личного приёма старосты должностными лицами и руководителями организаций, а также обеспечение присутствия старосты на заседаниях Городской Думы и иных мероприятиях, связанных с решением вопросов местного значения в сельском населённом пункте.

Были внесены изменения в решение "Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземных электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок для МУП ГЭТ "Управление калужского троллейбуса".

Согласно поправкам, лица предпенсионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно) наделяются правом бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте.

Депутаты утвердили Порядок предоставления в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к собственности муниципального образования "Город Калуга".

При проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта культурного наследия, начальная цена арендной платы устанавливается в размере 1 рубль за 1 кв. метр в месяц без учёта НДС.

Размер платы в период действия договора аренды увеличению не подлежит. Арендатор в свою очередь будет обязан выполнить работы по сохранению объекта и поддерживать его в надлежащем состоянии в течение семи лет.

Знаком Городской Думы "За личный вклад в развитие Калуги" были награждены Митрополит Калужский и Боровский Климент и директор Гимназии № 24 Галина Федорова.

Были присвоены наименования вновь образованным улицам и переулкам. Вновь образованные переулки в д. Черносвитино получили наименования "4-й, 5-й и 6-й Удачный".

Вновь образованная улица в районе д. Бутырки получила название "улица Непокорённых Ленинградцев".

Также в ходе заседания были приняты решения о постановке на учёт бесхозяйного имущества и согласованы сделки муниципальным предприятиям.

В рамках часа контроля была заслушана информация о реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

По состоянию на 17 июня проект выполнен на 11%, работы завершены на трёх дорогах: улицы Полевая, Прончищева и Ольговская.

Ведутся работы на 11 объектах.

На улице Зелёной дорожное полотно полностью отфрезеровано, на 90% выполнены работы по замене бордюрного камня, на 80% - работы по ремонту тротуара.

Работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси выполнены на 90%.

Проезжая часть улицы Гурьянова полностью отфрезерована, уложен выравнивающий слой асфальта, на 95% выполнены работы по замене бордюрного камня.

Завершены основные работы по ремонту улицы Тарутинской, проводится асфальтирование съездов и отсыпка обочин щебнем.

На переулке Сельском произведено фрезерование дорожного полотна, уложен выравнивающий слой, а также выполнены работы по укладке верхнего слоя покрытия.

На переулке Ольговском произведено фрезерование проезжей части, завершаются работы по укладке выравнивающего слоя, работы по замене бортового камня выполнены на 15%.

На Грабцевском шоссе проведено фрезерование проезжей части, и уже в течение двух недель не ведутся никакие работы.

На переулке Колхозном проведена замена 75% пучинистого грунта, на протяжении двух недель работы также не ведутся.

На улице Молодёжная в деревне Лихун работы временно приостановлены. 21 июня будет проведён аукцион на выполнение работ по укреплению дорожного полотна методом холодной регенерации.

Подрядчик не приступил к работам на 8 объектах: улицах Глаголева, Зерновой, Резванской, Баженова, Никитина, Рылеева, Тульской и Ленина.

Городской Управой выставлено две претензии за несвоевременное начало работ на суму 200 тысяч рублей.

Если в течение недели подрядная организация ООО "Липецк-дорога" не активизирует работу, Городская Управа планируется привлечь к реализации проекта калужские организации в качестве субподрядчиков.

Депутаты высказали ряд претензий к качеству ремонтных работ.

- На улице Гурьянова был уложен первый слой асфальта, но не были выполнены работы по установке бортового камня и обустройству тротуаров, - сообщил коллегам депутат Михаил Смирнов, - как оказалось, эти работы даже не были предусмотрены сметой, в результате уложенный выравнивающий слой асфальта уже начал разрушаться.

Замечания были учтены управлением городского хозяйства и представителями подрядной организации.

- Депутатский корпус обеспокоен неудовлетворительными темпами ремонтных работ, - отметил Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - результаты мониторинга показывают, что на некоторых объектах работы не ведутся вообще, а на некоторых работает очень мало людей и техники.

Представитель подрядной организации в свою очередь заверил депутатов, что работы будут выполнены в полном объёме к 27 августа.

Также была заслушана информация о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды"

Завершены работы по благоустройству двух общественных территорий - скверов в микрорайонах Турынино и Терепец. Стоимость работ составила 22,9 млн. рублей.

На ремонт 60 дворовых территорий было выделено 53,8 млн. рублей, завершить работы планируется к 30 сентября 2019 года.

В настоящее время в полном объёме выполнены работы по ремонту дворовых территорий домов № 11 и № 13 по улице Билибина и домов № 5 и № 10 по улице Гвардейской.

Ведутся работы ещё на 16 объектах. Ремонт дворовых территорий домов № 26 по улице Кирова и № 35 по улице Энергетиков завершён на 95%.

На работах задействовано пять бригад, в ближайшее время начнётся ремонт ещё 3 объектов.

- Главное требование к подрядчику - качественное и своевременное выполнение работ, - подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, - приёмка работ будет проходить с участием депутатов Городской Думы и жителей, контроль за качеством будет осуществляться очень жёстко.

При наличии дополнительного финансирования из федерального и областного бюджетов также планируется начать работы по благоустройству сквера Волкова.

Ориентировочная стоимость работ составит 194,7 млн. рублей.

Площадь участка, предназначенного для благоустройства, составляет 11,3 га, работы будут осуществлены в два этапа.

На территории планируется размещение футбольного поля с круговыми беговыми дорожками, сектором для прыжков в длину, высоту и толкания ядра, с устройством освещения по периметру.

На втором этапе работ планируется устройство теннисного корта, площадок для игры в волейбол и велосипедных дорожек.

По предложению депутата Алексея Колесникова был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых Приокскими районными электросетями для недопущения отключения электроэнергии в сельских населённых пунктах пригородной зоны.

- После разгула стихии 14 июня, в пригородных населённых пунктах произошло масштабное отключение электричества, - рассказал Алексей Колесников, - восемь деревень были лишены электроснабжения, некоторые на 12 часов, а в некоторых жители остались без электричества более чем на сутки, люди не имели возможности получить достоверную информацию о сроках отключения.

По мнению депутата, причиной отключения стало падение деревьев на линии электропередач, это говорит о том, что Приокские РЭС не проводили необходимой профилактической работы по расчистке трасс.

Было принято решение направить официальный запрос и потребовать отчёт о проделанной работе.

- В последнее время масштабные отключения электроэнергии в пригородной зоне стали обыденным явлением, - отметил депутат Виктор Борсук, - вместе с тем существуют нормы, предусматривающие серьёзную ответственность за нарушение максимально допустимых сроков отключения электроэнергии, необходимо обратиться в прокуратуру с предложением провести соответствующие проверки и привлечь виновных к ответственности.

Предложение было поддержано депутатами.

Был рассмотрен вопрос о ходе ремонта городских школ за счёт средств, выделенных по предложениям депутатов Городской Думы.

Всего по предложениям депутатов на ремонт пяти школ в муниципальном бюджете было предусмотрено 18 миллионов рублей.

Решением Городского Головы на ремонт ещё 11 образовательных учреждений было выделено 57,8 млн. рублей.

В настоящее время получено заключение по сметной документации на ремонт 11 учреждений на сумму 54,8 млн. рублей, подготовлена проектная документация по семи школам на сумму 23,6 млн. рублей.

Находится на проверке в управлении финансов сводный сметный расчёт на сумму 18,9 млн. рублей по ремонту объекта культурного наследия - школы № 14.

По словам представителей управления капитального строительства, торги по выбору подрядчиков должны пройти с 1 по 15 июля. По плану завершиться работы должны в конце августа.

- Приходится отметить, что, к сожалению, налицо бюрократическая волокита, допущенная управлением капитального строительства при подготовке проектно-сметной документации, - констатировал Александр Иванов, - много времени было потеряно на согласования и уточнения, а ведь сметы по некоторым школам были готовы уже в начале года. Предстоит выполнить очень большой объём работ, и депутаты серьёзно сомневаются в том, что работы успеют завершить к 1 сентября.

Ремонтные работы планируется проводить силами 12 подрядных организаций.

Начальник управления образования Ольга Лыткина также выразила сомнения в том, что ремонт школ завершится к 1 сентября.

- Нет никаких гарантий, что определившиеся по результатам аукциона подрядчики выполнят работы качественно и в срок, - отметила Ольга Лыткина, - кроме того, некоторые виды работ, такие как фасадные и кровельные, нельзя проводить одновременно, это потребует дополнительных затрат времени.

- До 1 сентября осталось два месяца, а к работам даже не приступили, можно с уверенность говорить о том, что сроки будут сорваны, - заявила депутат Марина Ставиская, - Городской Управе нужно уже сейчас начать прорабатывать возможные варианты решения проблемы.

Информация была принята к сведению, вопрос будет на контроле депутатского корпуса.

Был заслушан отчёт о работе Молодёжной палаты за 1 полугодие 2019 года.

За отчётный период члены Молодёжной палаты принимали активное участие в организации и проведении городских праздничных мероприятий, форума "Умный город", акций "Тест по истории Великой Отечественной войны" и "Диктант Победы", а также спортивных мероприятий "Физкультпросвет" и "Герои нашего времени".

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов подвел итоги работы депутатского корпуса за первое полугодие.

- Результатом нашей совместной работы явилось принятие ста сорока двух решений Думы, которые направлены на реализацию актуальных задач социально-экономического развития нашего города, - отметил Александр Иванов, - также была принята одна законодательная инициатива. В летний период нашей первоочередной задачей будет осуществление контроля за выполнением работ по проекту "Безопасные качественные автомобильные дороги" и программе "Формирование комфортной городской среды". Работы должны быть выполнены в установленные сроки и с должным качеством.

Глава городского самоуправления сообщил, что депутаты фракции "Единая Россия" возьмут под свой контроль использование по назначению спортивных и детских игровых комплексов, и площадок. Также в летний период депутаты будут контролировать ремонт школ города, ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, вопросы утилизации твердых коммунальных отходов, переход на прямые расчёты с МУП "Калугатеплосеть", а также перевод на индивидуальное поквартирное отопление малоэтажных домов.

Будет осуществляться контроль за деятельностью управляющих компаний и надежным функционированием всех коммунальных предприятий, связанных с жизнеобеспечением города.

Александр Иванов поблагодарил за плодотворную работу депутатов Городской Думы, Городского Голову Дмитрия Разумовского, руководителей подразделений Городской Управы, а также руководителей прокуратуры и полиции.

- Все, что нам удалось сделать за неполные шесть месяцев - это наш общий результат, - подчеркнул Глава городского самоуправления.