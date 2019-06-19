Калужские депутаты проинспектируют детские площадки

19 июня состоялось заседание фракции "Единая Россия" Городской Думы под председательством руководителя фракции - заместителя председателя Городской Думы Сергея Павлова.

Членами фракции было принято решение за счёт личных средств профинансировать изготовление и установку мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина города Калуги Александра Яковлевича Унтилова.

К сбору средств было предложено присоединиться всем депутатам Городской Думы.

Также члены фракции решили принять участие в мониторинге состояния детских и спортивных площадок на территории города.

Мониторинг будет проходить в рамках партийного проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия».

Будет оцениваться техническое состояние и безопасность спортивного и игрового оборудования, состояние покрытия, ограждения и конструктивных элементов.

– Детские и спортивные площадки, тренажёрные комплексы очень востребованы в нашем городе, – отметил Сергей Павлов, – в тоже время многие детские и спортивные площадки были установлены много лет назад, некоторые из них пришли в негодность, а некоторые просто опасны для детей. В ходе мониторинга будут выявляться находящиеся в ненадлежащем состоянии объекты, информация будет передаваться в подразделения Городской Управы.

Депутат Людмила Сусова сообщила коллегам, что ранее в рамках проекта «Народный контроль» было проведено обследование ряда детских площадок, были выявлены нарушения как на бесхозных площадках, так и на площадках, находящихся на балансе муниципальных учреждений.