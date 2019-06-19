МЧС объявило о сильной жаре в Москве

В Москву снова вернулась тропическая жара. В среду температура воздуха может достичь 31 градуса, говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС столицы.

Специалисты дали москвичам несколько советов, которые позволят пережить неблагоприятную погоду. Рекомендуется носить головной убор, пить больше воды и избегать перегрева не солнце. Если нужно выйти на улицу, следует отдать предпочтение одежде светлых тонов.

Ранее Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень опасности в Москве и Подмосковье из-за высокой вероятности пожаров.