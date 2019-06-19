МХТ им.Чехова ждет реставрация

В столице разработают проект реставрации Московского художественного театра им. А.П. Чехова в Камергерском Переулке. Об этом сообщает департамент культурного наследия Москвы.

По данным пресс-службы департамента, здание театра является объектом культурного наследия федерального значения. Этот трехэтажный кирпичный дом, построенный в XIX веке, но свой фирменный облик он получил в начале прошлого века.

- При реконструкции 1902 года, проведенной архитектором Федором Шехтелем, на фасаде был установлен знаменитый барельеф "Волна" скульптора Голубкиной, - рассказывает руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Более того, по рисункам Шехтеля были отделаны интерьеры и все убранство театра.

Впрочем, как подчеркнул чиновник, предстоящая реконструкция никаких нововведений внести в облик здания не должна. Более того, после разработку научно-практической документации проект реставрации будет согласован с Мосгорнаследием. И только после этого начнутся работы.

Как отметил Емельянов, для подготовки научно-проектной документации проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения. А также от проектировщиков потребуют перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и других мер, предусмотренных законодательством.