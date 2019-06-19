Москва привезла в Чэнду привет от панд Динь-Динь и Жуи

Сегодня жители Чэнду, центра китайской провинции Сычуань, принимают гостей из Москвы - официальную делегацию правительства российской столицы. Во время своего визита в КНР москвичи специально приехали сюда, на родину панд, чтобы сказать спасибо за то, что сбылась мечта москвичей - получить в свой зоопарк панд.

Напомню, два маленьких медвежонка гигантской панды - самочка Динь-Динь и самец Жуи прибыли в Москву еще в апреле, а 5 июня их навестил на новом месте жительства во время своего визита в Россию глава КНР Си Цзиньпинь. Он посетил столичный зоопарк вместе с российским президентом Владимиром Путиным.

Светлана Акулова, директор московского зоопарка, рассказала сегодня землякам медвежат, как проходила эта встреча: "Динь-Динь - еще совсем маленькая, ей всего полтора года и заставить усидеть ее на одном месте практически невозможно. Поэтому мы предупредили службы протокола президентов, что вряд ли она сядет именно там, где ей положено во время торжественной церемонии. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что Динь-Динь точно уселась напротив китайского президента и все время, пока он там был, послушно ела там морковку".

Она поблагодарила жителей и руководство Чэнду, а также всех, кто помог москвичам увидеть это чудо теперь уже в своем городе, и заверила, что дети гигантской панды чувствуют себя в Москве прекрасно. Она пояснила, что вопреки многим сообщениям, панд Москве не подарили и не сдали в аренду. Москвичи получили их по соглашению правительств России и Китая для изучения этого вида животных и причин их вымирания в живой природе в рамках научной программы на 15 лет. Вот в этом и состоит подарок КНР России в год празднования 70-летия их сотрудничества. Никаких миллионов долларов, вопреки опять же слухам, с россиян не взяли.