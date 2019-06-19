Под Калугой задержаны подозреваемые в гибели трех человек на пожаре

Калужские следователи установили предположительных виновников пожара в Боровске, где погибли три человека.

- По версии следствия, 17 июня около 22 часов в гости к мужчине, живущему на площади Ленина, пришел приятель. В результате их неосторожных действий в квартире возник пожар, затем распространившийся на общий коридор, - рассказала представитель СК СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

В огне погибли 32-летний мужчина, снимавший в доме квартиру, 90-летняя женщина и ее 63-летняя дочь. Виновникам пожара удалось спастись. Один из них задержан на 48 часов. Другой, получивший при прыжке из окна второго этажа перелом пяточных костей, находится в больнице. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Против мужчин возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ).