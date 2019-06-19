В среду стало известно, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий должностными лицами таможенных органов.

Таможенных чиновников подозревают в том, что они пропустили в страну не прошедший проверку так называемый "сырный продукт", и он разошелся по столице и Подмосковью. Фигурантов в этом уголовном деле пока нет, объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве.

Расследуют преступление следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Само дело возбуждено по статье 286 Уголовного кодекса РФ - "превышение должностных полномочий".

Вот что рассказала "РГ" Елена Марковская, старший помощник руководителя следственного управления на транспорте .

- Следствием установлено, что в октябре 2018 года в регион деятельности Ступинского таможенного поста Московской области поступило свыше 21 тонны готового пищевого продукта на основе молочных продуктов и растительных жиров. Продукт пришел в адрес общества с ограниченной ответственностью, являющегося единственным и эксклюзивным поставщиком вышеуказанного товара, уточнила представитель СК.

Фирма, которая получила товар, а это был так называемый "сырный продукт", и пришел он из Германии, единственный поставщик этого товара. Больше в страну никто эту продукцию не завозит.

Как объяснила Марковская, в процессе таможенного контроля были назначены экспертизы с отбором проб и образцов товара, которые впоследствии были направлены на исследование. Этого требует закон. Экспертизы продукт не прошел.

В СК ищут фигурантов уголовного дела, по вине которых "сырный продукт" попал на наши прилавки

- В соответствии с заключением Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России руководством Ступинского таможенного поста принято решение об изъятии и последующем уничтожении всей продукции, - объяснили в СК.

Но товар не уничтожили. На бумагах фактически изъятый товар был уничтожен лишь частично, а оставшаяся продукция чудным образом переместилась на рынки и в магазины столицы и Московской области. В СК объяснили, что сейчас занимаются сбором доказательственной базы и ищут фигурантов уголовного дела, по вине которых забракованный "сырный продукт" попал на наши прилавки.