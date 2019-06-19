Покемоны, подвиньтесь! Новая игра про Гарри Поттера выйдет на этой неделе

Студия Niantic совместно с игровым подразделением Warner Bros. объявили дату релиза новой игры по магической вселенной, созданной Джоан Роулинг, Harry Potter: Wizards Unite.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a — Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) 19 июня 2019 г.

Игра выйдет уже в эту пятницу, 21 июня, и на старте будет доступна только на территории США и Великобритании.

Предыдущая работа разработчиков - игра Pokemon Go, основанная на использовании технологии дополненной реальности. Многие ее игровые механики перейдут в Harry Potter: Wizards Unite.

Также к выпуску был снят свежий трейлер, в котором авторы предупреждают игроков, что во время передвижения по городу надо быть осторожным и не заигрываться сверх меры.

Когда игра доберется до других регионов, будет сообщено позже.