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Покемоны, подвиньтесь! Новая игра про Гарри Поттера выйдет на этой неделе

19.06.2019,  
17:10
Текст:  Богдан Бобров
Фото: Warner Bros Фото: Warner Bros
Фото: Warner Bros

Студия Niantic совместно с игровым подразделением Warner Bros. объявили дату релиза новой игры по магической вселенной, созданной Джоан Роулинг, Harry Potter: Wizards Unite.

Игра выйдет уже в эту пятницу, 21 июня, и на старте будет доступна только на территории США и Великобритании.

Предыдущая работа разработчиков - игра Pokemon Go, основанная на использовании технологии дополненной реальности. Многие ее игровые механики перейдут в Harry Potter: Wizards Unite.

Также к выпуску был снят свежий трейлер, в котором авторы предупреждают игроков, что во время передвижения по городу надо быть осторожным и не заигрываться сверх меры.

Когда игра доберется до других регионов, будет сообщено позже.

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