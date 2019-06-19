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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил присвоить театру Волкова особый статус

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву внести театр имени Федора Волкова в Ярославле в свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, сообщается на сайте Кремля. Это улучшит его материально-техническое обеспечение и позволит сохранить самостоятельность.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"В целях дальнейшего развития федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова" (г. Ярославль) и сохранения художественных традиций театра внесите в установленном порядке проект указа президента Российской Федерации о включении этого учреждения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в поручении. Дмитрий Медведев должен подготовить проект указа об этом до сентября 2019 года.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook сообщал, что театр получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.

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