Путин поручил присвоить театру Волкова особый статус

Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву внести театр имени Федора Волкова в Ярославле в свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, сообщается на сайте Кремля. Это улучшит его материально-техническое обеспечение и позволит сохранить самостоятельность.

"В целях дальнейшего развития федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова" (г. Ярославль) и сохранения художественных традиций театра внесите в установленном порядке проект указа президента Российской Федерации о включении этого учреждения в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации", - говорится в поручении. Дмитрий Медведев должен подготовить проект указа об этом до сентября 2019 года.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя.

Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook сообщал, что театр получит статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.