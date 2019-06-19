Реставраторы предложили запретить тереть памятники "на удачу"

У сотрудников музея архитектуры имени Щусева вызывает беспокойство состояние бронзовых собак на станции метро "Площадь революции". Туристы, а вместе с ними и сотни тысяч местных жителей буквально затерли морды собак до дыр, ежедневно прикасаясь к ним "на удачу".

Если так будет продолжаться и дальше, собакам очень скоро потребуется реставрация. "Но восстановить скульптуры на станции "Площадь Революции" будет очень сложно. За 80 лет первоначальные формы для отливки изваяний были утрачены, а значит, оригинал будет потерян навсегда", - рассказал телеканалу НТВ реставратор Александр Лобода.

Музейные работники написали письмо в администрацию столичного метрополитена с просьбой установить рядом с собаками таблички, запрещающие прикасаться к скульптурам. Официального ответа пока не последовало.