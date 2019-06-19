СК возбудил дело после массовой драки с убийством в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после массовой драки у метро "Электрозаводская". Об этом ТАСС сообщила официальный представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

Дело возбуждено по статье 105 УК РФ - "Убийство". Удалось выяснить, что конфликт в сквере у метро произошел между подвыпившими мужчинами. Один из них выхватил нож и серьезно ранил своих оппонентов.

Согласно неофициальным источникам, раненые попытались убежать в метро. Как уже писала "РГ", драка произошла в 5:30, в это время открывается вход на станции. В вестибюле "Электрозаводской" один из пострадавших скончался. Следователи устанавливают всех участников конфликта, расследование продолжается.