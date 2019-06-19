СК задержал двух финансистов сирийских боевиков

- Следователями Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с ФСБ России, МВД России и Центра "Э" ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу на территории сразу семи субъектов РФ: Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан - проводятся масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемых и лиц, связанных с финансированием терроризма, - заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, сейчас в Главном следственном управлении СК по СКФО полным ходом идет расследование нескольких уголовных дел о финансировании нашими гражданами международных террористов.

По словам представителя ведомства, с 2014 по 2017 годы россияне - члены этой международной террористической организации, будучи в Сирии, организовали финансирование ИГ. Для этого они на родине привлекли жителей Дагестана, а те начали сбор денег в нескольких регионах страны. Делалось это посредством денежных переводов, а также доставкой средств на территорию Сирии, подконтрольную членам "Исламского государства", подчеркнула Петренко.

Всего, по подсчетам следствия, подозреваемые смогли собрать не менее 8 миллионов рублей. Деньги дали 200 человек из Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Сейчас в Москве и Московской области задержаны двое. Их подозревают по 205 статье Уголовного кодекса РФ - "содействие террористической деятельности". Следствие сейчас готовит документы в суд с просьбой арестовать этих граждан.