В Москве электробусы запустили еще по одному маршруту

Электробусы в Москве начали курсировать еще по одному маршруту - т47. Он связывает район Бескудниково с Самотечной площадью, проходит по Садовому кольцу, Долгоруковской, Новослободской улицам и по Дмитровскому шоссе.

Электробусы по новому маршруту следуют с интервалом в 17 минут, а 13-километровый путь от первой до конечной остановки проходят за 40 минут. Пока вместе с ними под табличкой "т47" ездят и обыкновенные автобусы на дизельном топливе.

Корреспондент "РГ" в числе первых пассажиров прокатился на новом экологичном транспорте и поговорил с теми, кому теперь предстоит пользоваться им регулярно.

"Электробусы сразу привлекают к себе внимание, - поделилась Ольга Гранникова, проживающая в Бутырском районе. - Как только они появились, мы с сыном заметили пару отличий от обычных автобусов: тут есть бесплатный Wi-Fi и низкий пол, что очень удобно для мам с колясками".

На этом новшества не заканчиваются. К примеру, двери в электробусах открывают сами пассажиры с помощью кнопки. Едет машина тихо и плавно. "Мосгортранс" сообщает, что полной зарядки аккумуляторов хватает на 2-3 полных круга по маршруту. Зимой вдобавок к аккумуляторам используется дополнительный генератор на дизельном топливе - он нужен для отопления.

К концу текущего года электробусы должны выйти на маршруты в Западном округе Москвы, а их количество увеличится со ста до трехсот единиц. Сейчас электробусы можно увидеть в Северном, Северо-Восточном и Восточном округах - в общей сложности они курсируют на 9 маршрутах. С 2021 года столица намерена полностью отказаться от дизельного транспорта и перейти на электробусы.