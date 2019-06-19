В Москве пересчитают объекты культурного наследия

Не менее 75% московских объектов культурного наследия и их территорий могут быть включены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение нынешнего года.

Таковы планы Федеральной кадастровой палаты Росреестра. А до конца 2020 года планируется включить в ЕГРН все 100% таких объектов.

Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате, всего в границах Москвы насчитывается более пяти тысяч объектов культурного наследия, из них свыше 250 - памятники истории и культуры федерального значения. В прошлом году в ЕГРН внесены границы более 800 объектов культурного наследия и почти 1 тысячи территорий таких объектов, расположенных в столице.

Например, там теперь есть сведения о границах Новодевичьего монастыря, Никольской церкви, Церкви Николая Чудотворца, Храма Казанской иконы Божией Матери, Даниловского монастыря, Успенской церкви, Усадьбы Царицыно.

По словам главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиза Тухтасунова, благодаря внесению в ЕГРН объекты культурного наследия получают юридическую защиту от всех видов деятельности, которая может нанести ущерб их сохранности. Например, избежать нарушений законодательства при планировании развития территорий.

В Москве продолжает действовать льготная программа по восстановлению памятников истории и архитектуры. Инвесторы могут арендовать историческое здание по цене 1 рубль за 1 кв. м в год на срок 49 лет при условии проведения реставрации.