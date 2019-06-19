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19.06.2019 19:37
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Москве прошла жеребьевка чемпионата Европы по пляжному волейболу

Текст: Илья Трисвятский

В Москве прошла жеребьевка чемпионата Европы по пляжному волейболу, который состоится с 5 по 11 августа в "Лужниках". Всего в соревнованиях примут участие 64 команды, в том числе 11 российских.

Формат чемпионата Европы является одинаковым для мужского и женского турниров. В борьбу за награды вступят по 32 пары - на предварительном этапе они разделены на восемь квартетов, где играют в один круг. Все победители четверок продолжат свое выступление в плей-офф сразу с 1/8 финала, а команды, финишировавшие в группах на вторых и третьих местах, попадут в усеченную стадию 1/16 финала.

Фото: volleyball.world
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Полностью состав групп мужского турнира с участием российских команд выглядит:

группа А: Руслан Быканов - Валерий Самодай (Россия), Андерс Бернтсен Мол - Кристиан Сандли Сёрум (Норвегия), Мартиньш Плавиньш - Эдгарс Точс (Латвия), Кристоф Дресслер - Александр Хубер (Австрия);

группа В: Вячеслав Красильников - Олег Стояновский (Россия), Мирко Герсон - Адриан Хайдрих (Швейцария), Стивен ван де Вельде - Кристиан Варенхорст (Нидерланды), Филипп Арне Бергман - Янник Хармс (Германия);

группа С: Илья Лешуков - Константин Семенов (Россия), Александр Самойлов - Янис Шмединьш (Латвия), Стефан Баста - Лазар Коларич (Сербия), Филипп Валлер - Робин Зайдль (Австрия);

группа D: Никита Лямин - Тарас Мыськив (Россия), Михал Брыль - Гжегож Фиялек (Польша), Андреа Аббьяти - Тициано Андреатта (Италия), Волкан Гегтепе - Мурат Джиджиноглу (Турция);

группа E: Сергей Горбенко - Василий Иванов (Россия), Даниэле Лупо - Паоло Николаи (Италия), Александр Браувер - Роберт Меувсен (Нидерланды), Клеменс Допплер - Александер Хорст (Австрия);

группа F: Игорь Величко - Максим Худяков (Россия), Адриан Гавира - Пабло Эррера (Испания), Адриан Карамбула - Энрико Росси (Италия), Нико Билер - Марко Краттигер (Швейцария).

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Состав групп женского турнира с участием российских команд:

группа B: Александра Ганенко - Анастасия Фролова (Россия), Тару Лахти - Анниина Парккинен (Финляндия), Аноук Верге-Депре - Йоана Хейдрих (Швейцария), Маргарета Козух - Лаура Людвиг (Германия);

группа C: Мария Бочарова - Мария Воронина (Россия), Санне Кайзер - Мадлен Меппелинк (Нидерланды), Мария Плезентшниг - Катарина Шютценхофер (Австрия), Мартина Боннерова - Мартина Майкснерова (Чехия);

группа D: Екатерина Бирлова - Евгения Уколова (Россия), Кинга Войтасик - Катаржина Коциолек (Польша), Тина Граудиня - Кравченок (Латвия), Дуня Жерсон - Лаура Калуори (Швейцария);

группа F: Ксения Дабижа - Дарья Рудых (Россия), Карла Боргер - Юлия Зюде (Германия), Марлен ван Йерсель - Джой Стуббе (Нидерланды), Микала Квапилова - Михаэла Кубичкова (Чехия);

группа H: Надежда Макрогузова - Светлана Холомина (Россия), Элса Бакуэрисо - Лилиана Фернандес (Испания), Диана Лунина - Марина Самодай (Украина), Анхела Лобато - Амаранта Наварро (Испания).

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