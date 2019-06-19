В Москве-реке вода прогрелась до +23 градусов

В столичном регионе жара набирает обороты. Так в четверг и пятницу температура воздуха будет приближаться к отметке +30 градусов и даже может превысить ее. А температура воды в главной артерии города выше нормы почти на три градуса. О том, что ждать москвичам в ближайшие выходные, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, сухая и ясная погода сохранится в столичном регионе вплоть до пятницы. Затем антициклон начнет уводить жару на восток страны, а вместо него атлантический циклон принесет в столичный регион прохладу и осадки. Так уже в пятницу не исключены кратковременные дожди с грозами. Без осадков не обойдется и в выходные дни, именно это повлияет на то, что температура воздуха хоть и приблизится к рекордным значениям, но вряд ли их побьет. Впрочем, дожди не ожидаются длительными и сильными.

- Дождь сбивает температуру, поэтому рекордов в выходные скорей всего не будет, - поясняет метеоролог. - Хотя по нашим расчетам воздух может прогреться в регионе до +30…+31 градуса. А рекорд для 22 июня составил +31,8 в 1917 году. Ночью температура воздуха не ниже +15. На будущей неделе циклон будет влиять на погоду, поэтому возможны и дожди с грозами, и температура воздуха не прогреется выше +24…+26 градусов.

По словам Поздняковой, температура воды в Москве-реке поднялась уже до +23 градусов, что для этого периода года превышает норму более чем на три градуса. Она напомнила, что замеряют температуру воды в районе Звенигорода (Московская область), а также в районе Калуги и Коломны. Везде показатели превышают норму.