В пятницу, 21 июня, в парке "Зарядье" стартует пятый Международный фестиваль йоги. Мероприятие смогут посетить все желающие. Организаторы обещают не только показать самые действенные практики и упражнения, но и научить москвичей правильно медитировать.

Опытные мастера будут заниматься с детьми, пожилыми людьми, беременными женщинами, подбирая для каждой из групп наиболее подходящие техники. В ходе мастер-классов преподаватели - настоящие гуру, специально прилетевшие в Москву из Индии, - покажут, как за пару минут снять стресс, научат правильно дышать.

После занятий гостей фестиваля ждут индийские танцы. "Хочется познакомить всех с индийским танцевальным искусством. В этих танцах многие движения - будто ожившие позы йоги", - говорит директор Фонда изучения культурного наследия Индии "Нритья Сабха" Татьяна Назарова. Площадки фестиваля откроют в пятницу в 10 утра. Организаторы ожидают, что позаниматься йогой придет не менее 5 тысяч москвичей.