В Подмосковье подросток ударил полицейского ножом

В отношении двух подростков 2002 и 2001 годов рождения в Подмосковье возбудили уголовное дело - их подозревают в нападении на полицейских. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 19 июня во дворе жилого дома во Фрязино. Сотрудники отдела уголовного розыска местного управления МВД остановили подростков, один из которых был похож на человека, подозреваемого в совершении преступления.

"При проверке документов подростки стали оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции, в ходе которого один из несовершеннолетних нанес оперуполномоченному удар ножом в область брюшной полости. Сотрудник полиции незамедлительно был госпитализирован", - рассказали "РГ" в следственном ведомстве.

Полицейскому оказывают помощь медики, а подростков задержали - их будут допрашивать, также следствие решит вопрос об избрании меры пресечения.