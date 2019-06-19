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19.06.2019 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье подросток ударил полицейского ножом

Текст: Александр Мелешенко

В отношении двух подростков 2002 и 2001 годов рождения в Подмосковье возбудили уголовное дело - их подозревают в нападении на полицейских. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

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Инцидент произошел 19 июня во дворе жилого дома во Фрязино. Сотрудники отдела уголовного розыска местного управления МВД остановили подростков, один из которых был похож на человека, подозреваемого в совершении преступления.

"При проверке документов подростки стали оказывать активное сопротивление сотрудникам полиции, в ходе которого один из несовершеннолетних нанес оперуполномоченному удар ножом в область брюшной полости. Сотрудник полиции незамедлительно был госпитализирован", - рассказали "РГ" в следственном ведомстве.

Полицейскому оказывают помощь медики, а подростков задержали - их будут допрашивать, также следствие решит вопрос об избрании меры пресечения.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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