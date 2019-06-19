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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под шестью винтами

На столичных водоемах вместе со спасателями работает гексакоптер
Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 131(7889)
В Строгинской пойме купаться нельзя, здесь плохое дно, грязная вода и максимальная для столичных водоемов глубина - 25 метров! Но жителей это не пугает и голов в воде - как клецок в супе. Выбирают отдыхающие места не только в обустроенной зоне отдыха, но и подальше, где тише: в бухточках, которых здесь тысячи. И впервые в этом сезоне за купальщиками следит гексакоптер.

Гул от шести мощных винтов слышен лишь при идеальной тишине. Если на пляже много людей, как в нынешний жаркий день, то приближение мощного беспилотника можно и не заметить. В какой-то момент один из отдыхающих заплыл так далеко от берега, что превратился почти в точку на горизонте. И вдруг откуда-то почти с небес раздается громкий голос: "Далеко не уплываем, возвращаемся к берегу, здесь опасная глубина". Отдыхающие на берегу замолкают, задирают голову, пытаясь понять, откуда звук. И лишь заметив в небе беспилотник, зависший над плывущим человеком, теряют интерес к происходящему. Тем временем пловец поворачивает к берегу, а гексакоптер летит дальше.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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- Это мощный летательный аппарат, способный перемещать груз порядка 7 килограммов, так что легко может одновременно нести на себе спасательный жилет, медицинский чемоданчик для оказания первой помощи, мегафон и другое, - рассказывает "РГ" руководитель группы беспилотных летательных аппаратов ГКУ МГПСС Ярослав Черногоров. - А еще у него мощная камера, работающая как видеорегистратор.

Функций у гексакоптера несколько. Он мониторит поверхность воды, и в случае необходимости "провожает" нарушителя до берега. Если нужно, может доставить средства спасения до прибытия спасательного катера, но в этом сезоне пока такой надобности не было. Еще одна его функция - профилактическая, он может предупредить, что в жару надо сидеть в тени, а родители должны лучше присматривать за детьми. Гексакоптер можно использовать и ночью, поскольку в комплекте есть тепловизор.

По словам начальника поисково-спасательной станции "Строгино" Владимира Ерошина, летательный аппарат оказался хорошим подспорьем для спасателей. Ведь пока один спасатель ведет гексакоптер по заданному маршруту или корректирует его полет, направляя пловца к берегу, дежурный спасательный катер с другими спасателями на борту бороздит территорию водоема. К слову, во время мониторинга аппарат способен подниматься на высоту 3 километра, но спасатели не "летают" выше 10-12 метров от уровня воды - нет надобности, обзор и так хороший. Обычное время полета порядка 70 минут, затем требуется подзарядка.

Новый гексакоптер мониторит поверхность воды, предупреждает об опасности и довозит спасательный жилет и чемоданчик с лекарствами

- Нам бы пригодился гексакоптер в постоянное пользование, а не только на время жары, - рассказывает Ерошин. Как выяснилось, на всю Москву такой аппарат у спасателей на воде один. И отправляют его туда, где в данное время он более необходим. Так, его будут использовать в качестве "патруля" во время школьных выпускных вечеров у воды. Есть в арсенале спасателей еще шесть квадрокоптеров, но они пригодны лишь для мониторинга поверхности воды... Правда, как по секрету рассказал нам Черногоров, городские власти рассматривают возможность закупки еще нескольких таких аппаратов.

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