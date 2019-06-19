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19.06.2019 19:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тушат даже в полночь

Лесной пожар добрался до Камчатки
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
По данным пресс-службы Федеральной авиалесоохраны, масштабные лесные пожары пришли в Камчатский край. На 19 июня там были зафиксированы пять возгораний, которые охватили самую большую площадь из всех лесных пожаров в России - почти три с половиной тысячи гектаров.

При этом пока на Камчатке не объявлено даже особого противопожарного режима. Возможно это произошло потому, что в тех краях, по прогнозам, вообще пожаров в лесах не ожидалось. Прогнозная карта на июнь, которую ранее распространили в Рослесхозе, весь Камчатский полуостров окрасила в зеленый цвет. На этой карте наиболее опасные зоны выделены красным цветом в Прибайкалье, Забайкалье, а также в Якутии, Туве и Хакасии. Красным окрашены север Красноярского края, Карелия и юг европейской части России. А вот что случилось на Камчатке, пока непонятно. Видимо, виновата наступившая сушь, которую совсем не ждали, плюс плохо тушат.

Фото: iStock
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Кстати, второй по горимости регион - это соседняя с Камчаткой Чукотка. Там огнем охвачены почти 3 тысячи гектаров. Остальные области страны даже не претендуют на эти антирекорды. Например, в Якутии, единственном регионе в России, где введен режим ЧС, вчера огонь на землях лесного фонда отмечен чуть более чем на 400 гектарах. По данным Рослесхоза, в целом с начала года в России потушено около 6,7 тысячи лесных пожаров на площади около 1 млн га.

В этом году около 7 процентов лесных пожаров возникло от гроз. Причина остальных - человеческий фактор. По фактам возникновения пожаров лесной охраной направлены в органы дознания материалы на возбуждение 1 тысячи уголовных дел.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Лесные пожары
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