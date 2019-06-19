На Камчатке тундровые пожары опасно приблизились к селам

В Камчатском крае лесотундровые природные пожары охватили площадь около 11 тысяч га и опасно приблизилась к селам Таловке, Оклану и Каменскому в Пенжинском районе.

В указанных селах проживает около одной тысячи человек. Там уже проведена воздушная разведка, сообщает ОТР. По оценкам специалистов, часть обнаруженных пожаров скоро самоликвидируется, наткнувшись на естественные горные и водные преграды.

В правительстве Камчатского края заявили, что сотрудникам лесоохраны и пожарно-спасательных частей помогают добровольцы. В частности, совместными усилиями они уже приступили к тушению природного пожара в районе села Каменское.

Бороться с огнем наземной группе помогает вертолет с водосливным устройством. Тушить пожары сложно: на севере края сейчас очень тепло и ветрено, поэтому огонь быстро распространяется по тундре и лесотундре.

По данным Главного управления МЧС по Камчатскому краю, на текущий момент в Пенжинском районе зарегистрировано восемь термоточек. К вылету туда готовится вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС. Однако погода пока не позволяет ему взлететь. Это будет уже вторая группа. Первая группа сотрудников КГАУ "Охрана камчатских лесов" была направлена в Пенжинский район днем ранее.

"Вместе с тем, не исключена вероятность задымления территории нескольких населенных пунктов Пенжинского муниципального района, которая может возникнуть из-за переноса ветром дыма от природных пожаров", - считают в МЧС.