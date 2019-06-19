Пьяная жительница Магадана избила инспектора ГИБДД

Два уголовных дела о применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) завели в отношении жительницы Магадана, которая избила инспектора ГИБДД УМВД по региону.

Инцидент произошел, когда правоохранитель остановил машину для проверки. Находившуюся в салоне нетрезвую пассажирку это возмутило, она стала вести себя агрессивно и несколько раз ударила инспектора.

"Для дальнейшего разбирательства, женщина была доставлена в ОМВД России по Магадану", - сообщили в областной прокуратуре.

Там женщина продолжила буянить и ударила другого инспектора ГИБДД, который ее привез.

Дебоширке грозит до пяти лет лишения свободы.