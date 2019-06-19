Правительство РФ выделит 466 млн рублей на пункт пропуска Кани-Курган

Для организации в Амурской области работы автомобильного пункта пропуска Кани-Курган через границу России с КНР министерству транспорта РФ выделят 466 миллионов рублей из правительственного резервного фонда.

Согласно соответствующему распоряжению Правительства РФ, это делается для синхронизации сроков начала функционирования перехода и ввода в эксплуатацию моста через реку Амур из Благовещенска в Хэйхэ (КНР, провинция Хэйлунцзян).

Выделенные средства пойдут на техническое оснащение Кани-Кургана. В том числе закупку оборудования для таможенного контроля.

К 1 февраля 2020 года Минтранс должен предоставить доклад об использовании бюджетных ассигнований.