Самый крупный корабль ТОФ примет участие в параде в честь дня ВМФ

Крупнейший надводный корабль Тихоокеанского флота измерительного комплекса "Маршал Крылов" впервые примет участие в военно-морском параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке.

Судно уже поставили к причалу "Дальзавода" для подготовки. Здесь его корпус очистят и покрасят. Ранее на этом же заводе "Маршала Крылова" модернизировали.

- В прошлом году корабль был задействован в морской части маневров "Восток-2018". С корабельного пункта управления в режиме реального времени велась координация действий тактических корабельных групп, береговых войск, морской авиации и авиации ВВО, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Справка "РГ"

"Маршал Крылов" - второй корабль проекта 1914.1, входит в состав 114 бригады Тихоокеанского флота. Предназначен для обеспечения летно-конструкторских испытаний и отработки новых образцов ракетно-космических комплексов, вывода на орбиту и заступление на боевое дежурство средств ВКС, поиска и эвакуации экипажей. Имеет водоизмещение около 24000 тонн, длину 211 метров, скорость хода до 22 узлов. Способен нести два вертолета Ка-27.