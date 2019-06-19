Новости

Минск: Свердловская область заинтересована в углублении промышленной кооперации 10:46
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло недалеко от Новой Зеландии 10:45
МИД Беларуси уточнил, кого из высоких гостей ожидают на Европейских играх 10:45
Уроженка Украины рассказала о своей жизни после обращения к Путину 10:38
Москва привезла в Чэнду привет от панд Динь-Динь и Жуи 10:34
Спасатели обеспечат безопасность выпускных балов в столичных школах 10:32
Судьи отменили три гола Бразилии в матче против Венесулы 10:26
Число тигров в ЕАО увеличилось до 15 09:59
Реставраторы предложили запретить тереть памятники "на удачу" 09:55
В Арктике обнаружили немецкую бочку 1944 года 09:55
На Кубани в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 10 человек 09:40
В туристическом поселке на Байкале ощутили землетрясение в 4 балла 09:33
СМИ: США бессильны против российских систем РЭБ 09:31
В Крыму создали первый взвод туристической полиции 09:30
В Каменске-Уральском собака спасла семью во время пожара и сбежала 09:25
Врачи предупредили о вреде памперсов летом 09:21
В Ираке ракета попала в офис ExxonMobil 09:21
В Москве сегодня потеплеет до +28 09:13
Ученые рассказали, на какую уловку собак чаще всего ведутся люди 09:09
Уральского диджея в розыске нашли в Крыму по афише о вечеринке 09:06
Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату 09:06
Россияне не пострадали при землетрясении в Японии 09:02
В Приморье осквернили памятник Ленину 08:33
В Москве произошла массовая драка у метро 08:32
Четырех подпольных банкиров задержали в Москве 08:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
Кто может стать хозяином стоянки в кооперативе
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В каких случаях суды могут снижать сумму неустойки в пользу потребителя
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 09:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число тигров в ЕАО увеличилось до 15

Текст: Юлия Гарднер

Ученые оценили численность популяции амурских тигров в Еврейкой автономной области. По их оценкам, сейчас в регионе насчитывается от 13 до 15 особей, сообщает Центр "Амурский тигр".

Фото: Центр "Амурский тигр"
Художники из Индии "поселят" тигра в центре Владивостока

- Каждая мониторинговая экспедиция приносит обнадеживающие данные о тиграх в области. Мы видим, что им комфортно живется, что они стабильно охотятся и хорошо питаются, есть предпосылки для создания тигриных пар, а значит, увеличения популяции в будущем, - рассказал директор ОГКУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО" Юрий Лапин.

Рост численности происходит благодаря выпуску зверей на волю. В разные годы в дикую природу только при поддержке Центра вернули трех особей: Филиппу и тигрицу из Лазо, а также тигра Сайхана.

Здесь также обитает Борис, выпущенный в 2014 году в Амурской области при участии президента Владимира Путина. Хищник перешел в соседний регион в поисках подруги: создал пару с тигрицей Светлой. В январе этого года ученые обнаружили, что у них двое тигрят.

Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Видео: Эдгарда Запашного чуть не разорвала тигрица Жанна

- Мы с нетерпением ждем наступления очередной вехи в истории восстановления тигра в ЕАО, когда два разобщенных участка (с центрами в заповеднике "Бастак" и заказнике "Журавлиный"), где в последние годы производили выпуск тигров, "соединятся" посредством перемещения самцов с одного участка на другой, - отметил генердиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Кубани в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 10 человек
Лавров рассказал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Трамп официально объявил о планах баллотироваться на второй срок
Россияне не пострадали при землетрясении в Японии
Косачев: Украина вынуждена расплачиваться за поддержку США