Число тигров в ЕАО увеличилось до 15

Ученые оценили численность популяции амурских тигров в Еврейкой автономной области. По их оценкам, сейчас в регионе насчитывается от 13 до 15 особей, сообщает Центр "Амурский тигр".

- Каждая мониторинговая экспедиция приносит обнадеживающие данные о тиграх в области. Мы видим, что им комфортно живется, что они стабильно охотятся и хорошо питаются, есть предпосылки для создания тигриных пар, а значит, увеличения популяции в будущем, - рассказал директор ОГКУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО" Юрий Лапин.

Рост численности происходит благодаря выпуску зверей на волю. В разные годы в дикую природу только при поддержке Центра вернули трех особей: Филиппу и тигрицу из Лазо, а также тигра Сайхана.

Здесь также обитает Борис, выпущенный в 2014 году в Амурской области при участии президента Владимира Путина. Хищник перешел в соседний регион в поисках подруги: создал пару с тигрицей Светлой. В январе этого года ученые обнаружили, что у них двое тигрят.

- Мы с нетерпением ждем наступления очередной вехи в истории восстановления тигра в ЕАО, когда два разобщенных участка (с центрами в заповеднике "Бастак" и заказнике "Журавлиный"), где в последние годы производили выпуск тигров, "соединятся" посредством перемещения самцов с одного участка на другой, - отметил генердиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.