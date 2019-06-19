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19.06.2019 08:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье осквернили памятник Ленину

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье полиция проводит проверку после сообщения, что в Пограничном районе края памятник Ленину исписали нецензурными словами, сообщает пресс-служба Управления МВД.

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Прибывшие на место следователи осмотрели памятник, опросили возможных свидетелей, а затем задержали 18-летнего подозреваемого. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что исписал памятник в состоянии алкогольного опьянения.

По факту осквернения памятника полиция открыла производство по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Мелкое хулиганство".

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