В Приморье осквернили памятник Ленину

В Приморье полиция проводит проверку после сообщения, что в Пограничном районе края памятник Ленину исписали нецензурными словами, сообщает пресс-служба Управления МВД.

Прибывшие на место следователи осмотрели памятник, опросили возможных свидетелей, а затем задержали 18-летнего подозреваемого. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что исписал памятник в состоянии алкогольного опьянения.

По факту осквернения памятника полиция открыла производство по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Мелкое хулиганство".