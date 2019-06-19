В туристическом поселке на Байкале ощутили землетрясение в 4 балла

У берегов озера Байкал вблизи популярного туристического поселка Энхалук произошло землетрясение, сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в точке на широте 52.48 и долготе 106.74. В населенном пункте он ощущался силой в четыре балла. Энергетический класс сейсмособытия - 10.

Справка "РГ"

Энхалук - туристический поселок в Бурятии. Название произошло от бурятского слова "энхе", что означает благодатный, мирный, спокойный. Считается, что именно такой вид Байкала предстает в этом месте.