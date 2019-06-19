Жара резко дойдет до 35 градусов и вызовет пожары

В среднюю полосу России снова вернулась июльская жара. На большей части Центрального федерального округа до конца недели сохранится жаркая погода (ночью 12-17, днем 25-30 градусов) с кратковременными локальными дождями.

Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. На северо-западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях - тоже тепло: ночные температуры 10-15 градусов, дневные - 22-27 градусов. Временами пройдут локальные дожди.

На востоке Северо-Западного округа (Республика Коми, Ненецкий автономный округ) прохладно: по ночам - всего 3-8 градусов тепла, днем 14-19. К выходным потеплеет до 18-23 градусов. В Приволжском округе - жара. Даже на севере - в Кировской области, Пермском крае - к выходным ожидается 25-30 градусов, а на юге округа - в Саратовской, Самарской областях - 28-33 градуса.

В Южном и Северо-Кавказском округах днем 28-33, а к выходным до 35 градусов жары. Локальные кратковременные дожди, грозы. По ночам не сильно прохладно - до 22 градусов.

На Урале на севере (Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа) преобладающая температура ночью 3-8, днем 10-15 градусов, на юге Урала (Челябинская, Курганская области) ночью 9-14, днем 20-25 градусов, а к выходным возможно повышение до 24-29 градусов.

На севере Сибири (Красноярский край) ночью 3-8, днем 15-20 тепла, на юго-западе - в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай - ночью 10-15, днем 21-26 выше нуля. В Прибайкалье и Забайкалье ночью 9-14 градусов, днем 25-30 градусов, пройдут дожди. На Дальнем Востоке самые низкие температуры на Чукотке - там ночью 5-10, днем 15-20 тепла.

На юге Дальневосточного округа (Приморье, Хабаровский край) ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Амурской области, на большей части Якутии ночью 8-13, днем 15-20 градусов, погода с дождями. В Москве и Московской области, по словам Голубева, в ближайшие дни температура будет превосходить норму примерно на 3 градуса.

"Ожидается очень теплая, можно сказать, июльская погода", - уточнил специалист.

В среду в Москве и области переменная облачность, без осадков, днем воздух прогреется до 30 градусов. Такая же жаркая погода и в четверг. В пятницу, субботу и воскресенье характер погоды изменится мало, лишь местами возможны кратковременные дожди. В субботу при юго-западном и западном ветре воздух может прогреться до 31 градуса. В воскресенье немножко прохладней - 23-28 градусов из-за северо-западного ветра. Ночи преимущественно теплые - воздух не будет остывать ниже 15-17 градусов. Из неблагоприятных явлений в среду в Татарстане дожди с грозами, градом, порывами ветра до 23 м/сек.

Сильные дожди с грозами, градом и порывистым ветром пройдут в Ингушетии, Чеченской Республике, а также в Краснодарском и Алтайском краях, Новосибирской области. Очень сильные дожди 19 июня ожидаются в Иркутской и Архангельской областях, на западе Якутии, в Хабаровском крае. В период со среды по пятницу в горах Республики Алтай лавиноопасно. В четверг и пятницу в районе Новороссийска усиление ветра до 23 м/сек.

В пятницу в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях - ливневые грозовые дожди. Такая же погода в Бурятии, здесь ливневые дожди с грозами, порывы ветра до 19 м/сек. Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в период с 19 по 21 июня в Мурманской, Архангельской областях, в Карелии, на востоке Московской области, на западе Владимирской, Брянской и Курской областей, на юге Белгородской, Воронежской, в Тамбовской областей, а также на большей части Южного федерального округа, на юге Приволжского округа, а также в Челябинской и Иркутской областях, в Бурятии, Забайкалье и Якутии, на западе Амурской области и в Камчатском крае, в Магаданской области и Чукотском автономном округе.

20-21 июня такая же повышенная пожарная опасность будет складываться в Псковской области и на западе Новгородской области.