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19.06.2019 05:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Камчатки продал россиянам "виртуальную" икру на 200 тысяч

Текст: Юлия Гарднер

Житель поселка Раздольный Елизовского района Камчатки предстал перед судом за мошенничество (часть 2 статьи 159 УК РФ).

Как сообщает краевая прокуратура, в прошлом году он разместил в интернете объявления о продаже икры. При этом сам 29-летний мужчина не имел отношения к рыбной отрасли и вообще нигде не работал.

У жителя Хабаровского края изъяли 80 килограммов черной икры

В сентябре он пообещал отправить жителю Иркутска партию икры. За это покупатель перевел 58,5 тысячи рублей на банковскую карту знакомых "продавца". Однако товара так и не дождался.

В октябре мошенник обманул жителя приморского города Артема. За крупную партию деликатеса он взял предоплату - 134,5 тысячи рублей. Деньги потратил по своему усмотрению.

Во время следствия мужчина признал свою вину и частично возместил ущерб потерпевшим на 122 тысячи рублей.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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