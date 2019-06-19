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19.06.2019 19:40
Проект: В регионах

Тундра без налогов

Жители Арктики не будут платить за транспорт и имущество
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
Парламент Якутии принял закон, освобождающий население Арктической зоны республики от уплаты транспортного налога. Норма действует с налогового периода 2018 года и носит бессрочный характер.

Закон распространяется на жителей 13 районов. Это около 68 тысяч человек, в основном селяне. Автомобилей у них в пользовании немного, поскольку дорог в якутской Арктике почти нет. Значительно больше моторных лодок, снегоходов и иной техники, выручающей в условиях бездорожья. Льгота распространяется на все виды транспорта. По словам министра экономики республики Майи Даниловой, общая сумма уплачиваемого физическими лицами транспортного налога в Якутии составляет 560 миллионов рублей в год. От введения "арктической" льготы дорожный фонд будет ежегодно терять около 30 миллионов. Чуть ранее по предложению главы региона Айсена Николаева администрации арктических поселений отменили для физических лиц земельный налог и налог на имущество. От этой новации бюджеты недосчитаются 4,3 миллиона рублей в год. В обоих случаях суммы для казны небольшие. Да и для людей выгода вроде бы не очень заметна. "Безлошадные" сэкономят несколько десятков рублей, владельцы транспорта - несколько сотен или тысяч. Но в Арктике зарплаты давно приблизились к средним по стране при зашкаливающих ценах, поэтому оленеводы и рыбаки считают каждую копейку.

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Чтобы упростить администрирование льготы по транспортному налогу, власти решили списать с северян долги, признав их безнадежными к взысканию. "Первоначально предполагалось сделать это только в отношении населения арктических районов. Речь шла о 24 миллионах. Но, учитывая, что у нас действует принцип равенства, было предложено списать задолженность со всех жителей республики - около 365 миллионов рублей", - отмечает Майя Данилова. В итоге "обычным" якутянам объявили налоговую амнистию по задолженностям, возникшим до 2017 года, а жителям Арктики простили вообще все долги по транспортному налогу. Списания будут проведены автоматически - никаких заявлений людям писать не надо.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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