Юный нижегородский гонщик стал вторым на чемпионате Supermoto

Нижегородский гонщик команды Chrome Racing Kids Леонид Балаберин стал вторым на втором этапе Чемпионата России по Supermoto в Подольске. Спортсмен уступил лишь Алене Петришиной из Москвы.

- К квалификации и гонке подошел максимально подготовленным, квалифицировался вторым. Уровень подготовки соперников очень высокий, разрыв у претендентов был очень маленький - за второе и третье место подиума боролись три пилота, но, несмотря на это, и в первом и во втором гоночных заездах удалось удержать вторую позицию. Итог - второе место. Результат отличный, буду стараться его сохранить, - рассказал "РГ" Балаберин.

В этом же классе "Юноши" отличились и другие нижегородцы. Четвертым финишировал Дмитрий Смирнов, седьмым - Михаил Лисин.

В классе "Дети минимото" пятой стала Александра Педан (второе место в своем зачете), восьмым - Дмитрий Карманов, десятым - Илья Мирончук.

- Во время одного из заездов я входила в поворот и столкнулась с другим спортсменом. Пришлось уйти со своей траектории. Во второй гонке после старта я ехала второй, но меня обогнал Марк Стеблин. А еще все это время за мной гнался кировский спортсмен, но обогнать ему меня не удалось. Свои результаты оцениваю на пятерку, думаю, что я хорошо выступила. В следующий раз буду стараться еще сильнее, чтобы точно занять третье место, - поделилась впечатлениями Александра Педан.

Кроме того, в чемпионате XBikes по шоссейно-кольцевым мотогонкам среди новичков и любителей, который прошел в Нижнем Новгороде, в классе Formula 400 второе место заняла Анастасия Белякова.