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19.06.2019 11:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На ПМЭФ-2019 Самарская область заключила 16 соглашений

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Подведены итоги крупнейшего Петербургского международного экономического форума - 2019. Самарская область, площадка которой привлекла огромное число участников, экспертов и инвесторов, заключила 16 соглашений. Они направлены на развитие совместных проектов прежде всего в экономической сфере. Речь идет об инвестпроектах, поддержке экспортной деятельности и содействии развитию малого и среднего предпринимательства.
Самарская продукция заинтересовала бизнесменов из таких стран-лидеров мирового промышленного производства, как Германия и Китай. Фото: Правительство Самарской области Самарская продукция заинтересовала бизнесменов из таких стран-лидеров мирового промышленного производства, как Германия и Китай. Фото: Правительство Самарской области
Самарская продукция заинтересовала бизнесменов из таких стран-лидеров мирового промышленного производства, как Германия и Китай. Фото: Правительство Самарской области

Двадцать третий по счету форум побил рекорды и по представительству, и по объему подписанных соглашений. Организаторы объявили о 650 заключенных контрактах на общую сумму 3,1 триллиона рублей. В ПМЭФ-2019 приняли участие 19 тысяч человек из 145 стран мира. В мероприятиях участвовали лидеры шести стран, 14 государств были представлены на уровне вице-президентов или премьер-министров. Общая сумма предполагаемых инвестиций в рамках подписанных регионом соглашений и проведенных встреч исчисляется десятками миллиардов рублей.

Самарская область второй год подряд масштабно представляла свою площадку на ПМЭФ. Проекты, которые презентовал регион, привлекли большое число экспертов и инвесторов, не только из России, но и из других стран. В итоге Самарская область подписала 16 соглашений по развитию различных совместных проектов. В том числе шесть из них - в сфере ответственности министерства экономического развития и инвестиций региона.

Фото: Правительство Самарской области
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Часть соглашений предусматривает создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развития сферы предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Самарской области. Как отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, присутствовавший на церемонии подписания соглашения между общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Самарской областью, "регион уверенно движется вперед, "проталкивает" новые идеи, активно включился в работу по реализации нацпроектов, в том числе по повышению производительности труда и поддержке малого и среднего предпринимательства".

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, на форуме подписаны соглашения, направленные как в целом на развитие региона, так и на привлечение точечных инвестиций и создание новых рабочих мест. Кроме того, отметил он, площадка стала полезной платформой для самарского предпринимательства: продукция заинтересовала бизнесменов из таких стран-лидеров мирового промышленного производства, как Германия и Китай.

Фото: Правительство Самарской области
Проекты Самарской области на ПМЭФ заинтересовали инвесторов из-за рубежа

Еще одним важным итогом для Самарской области стало 24-е место среди регионов России в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Во время презентации исследования в рамках форума гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева особо отметила, что Самарская область показала один из лучших темпов роста в России: регион поднялся в рейтинге сразу на 24 позиции. В итоге Самарская область вошла в тройку ведущих субъектов страны по динамике роста вместе с такими регионами, как Саха и Крым.

К таким результатам, подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, привела именно системная работа по созданию благоприятного инвестклимата в регионе. А также полная перезагрузка региональных институтов по поддержке бизнеса - Совета по инвестициям и Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, оказывающего услуги по принципу "одного окна".

Справка "РГ"

ПМЭФ - уникальное событие в мире экономики и бизнеса, проходит под патронатом и при участии президента РФ. Ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Экономика Бизнес Экономика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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