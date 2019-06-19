На Вятке вынесен приговор владельцу собак, загрызших женщину

Кирово-Чепецкий районный суд вынес приговор мужчине, собаки которого насмерть загрызли женщину. Об этом сообщили "РГ" в среду в прокуратуре Кировской области.

Трагедия разыгралась в июле прошлого года в деревне Мокрецы. Две, вырвавшиеся из вольера большие собаки породы алабай стали набрасываться на находившихся на улице людей. Один мужчина был покусан, но сумел вырваться от агрессивных животных. Еще одна женщина, на которую набросились собаки, от тяжелых травм скончалась позже в реанимации.

Буквально в последнюю секунду прибывшие по вызову полицейские спасли от собак еще одну женщину с ребенком, посадив их в патрульную машину. Затем, выманив алабаев из деревни, стражи порядка застрелили опасных животных.

По факту гибели женщины было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд признал, что хозяин не принял необходимых мер для безопасного содержания собак, хотя знал, что вольер, где содержались среднеазиатские овчарки, не был полностью изолирован, и животные могли выбраться наружу.

Суд приговорил мужчину к полутора годам ограничения свободы.