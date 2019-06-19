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19.06.2019 14:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Самарские компании сориентировали на повышение прибыли и капитализации

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Завершилась двухдневная стратегическая сессия для компаний региона "Рост капитализации предприятий Самарской области и увеличения инвестиций в основной капитал". По ее итогам правительство региона совместно с бизнесом и производственниками составили "дорожную карту" увеличения роста прибыли самарских предприятий и валового регионального продукта.
Эксперты-модераторы разработали для участников сессии модели капитализации и роста инвестиционной привлекательности предприятий. Фото: Правительство Самарской области Эксперты-модераторы разработали для участников сессии модели капитализации и роста инвестиционной привлекательности предприятий. Фото: Правительство Самарской области
Эксперты-модераторы разработали для участников сессии модели капитализации и роста инвестиционной привлекательности предприятий. Фото: Правительство Самарской области

Стратегическая сессия была проведена институтом финансового развития бизнеса при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального центра инноваций StartupSamara. Помимо региональных и муниципальных властей, в ней приняли участие три десятка компаний - в том числе представители крупнейших промпредприятий Самарской области: "АВТОВАЗ", "Ракетно-космический центр "ПРОГРЕСС", "Кузнецов", ГК "АКОМ", "РОССКАТ", "Самараэнерго", "Завод ПРОДМАШ".

Фото: Правительство Самарской области
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По итогам сессии промышленники получили пошаговый алгоритм, как нарастить размеры дивидендов и прибыль без увеличения налоговой нагрузки, повысить капитализацию предприятий. Также эксперты дали бизнесу актуальные рекомендации по снижению процентной ставки в банках по существующим кредитным договорам и привлечению кредитных средств на более выгодных условиях в будущем. Речь шла и о привлечения альтернативных инвестиций, в том числе через корпоративные и биржевые облигации.

Эксперты-модераторы разработали для участников сессии модели капитализации и роста инвестиционной привлекательности предприятий. Также в помощь компаниям составили перечень конкретных действующих на территории области инструментов использования налоговых льгот и преференций промышленниками в 2019-2020 годах. Итогом совместного с экспертами "мозгового штурма" также стал проект дорожной карты роста прибыли предприятий и валового регионального продукта Самарской области.

Фото: Правительство Самарской области
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Замминистра экономического развития и инвестиций региона Алексей Ильметов сориентировал самарские компании активнее продвигаться в направлении интеллектуальной собственности. Речь не только о патентах, но и ноу-хау, технологиях в целом. Все это является источником добавленной стоимости, отметил он.

- Интеллектуальная собственность, ее капитализация предприятиями даст возможность компаниям и региону в целом увидеть для себя новые точки прироста инвестиций. Для предприятий - это потенциально новые возможности по увеличению прибыли и выручки, а также по созданию новых рабочих мест. А для региона в целом - это рост новых отчислений, - подчеркнул Алексей Ильметов.

Экономика Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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