В Башкирии легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку

В Башкирии, на границе Татышлинского района и Пермского края, совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет J-430. По предварительной информации, причиной стало низкое давление масла в двигателе. Давление упало из-за повреждения радиатора.

Информация о ЧП поступила в 14 часов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РБ от диспетчера Приволжского авиационного координационного центра поиска и спасания в Самаре.

- На место выехали сотрудники МЧС, полицейские и медики. В 15.25 самолет обнаружили в поле, на борту находились два человека - граждане Франции. Погибших и пострадавших нет, самолет также в порядке, - сообщила "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.