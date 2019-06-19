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19.06.2019 13:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку

Текст: Ольга Горюнова
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

В Башкирии, на границе Татышлинского района и Пермского края, совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет J-430. По предварительной информации, причиной стало низкое давление масла в двигателе. Давление упало из-за повреждения радиатора.

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Информация о ЧП поступила в 14 часов в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РБ от диспетчера Приволжского авиационного координационного центра поиска и спасания в Самаре.

- На место выехали сотрудники МЧС, полицейские и медики. В 15.25 самолет обнаружили в поле, на борту находились два человека - граждане Франции. Погибших и пострадавших нет, самолет также в порядке, - сообщила "РГ" начальник пресс-службы  ГУ МЧС России по РБ Елена Мавлютова.

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