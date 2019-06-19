В Чебоксарах горожане выбирают новую транспортную схему

В Чебоксарах продолжается транспортная реформа. Мэрия учла прежний опыт, и теперь все решения по смене того или иного маршрута выносятся на отрытое голосование с участием горожан.

Последние изменения могли коснуться сразу десяти автобусных и троллейбусных маршрутов. Лишь два из пяти предложений городских властей чебоксарцы не поддержали.

По итогам голосования, завершившегося накануне, до поселка Альгешево начнет ездить троллейбус №10. Маршрутку №2 отменят после закупки дополнительных троллейбусов на автономном ходу. В общей сложности на новый маршрут потребуется 10 единиц техники. Во второй половине июля изменит схему своего движения автобус №12. Он перестанет курсировать по Московскому проспекту от пересечения с улицей Гузовского до улицы Кривова. Вместо этого его пустят по улицам Гузовского, Мичмана Павлова, Университетской, по проспекту Максима Горького и улице Кривова. А после сдачи дороги в микрорайоне Солнечном автобус №35 начнет ездить по улице Асламаса.

Мэрия также предлагала отменить маршруты №3 и 30, а вместо них пустить до Карачуринского кладбища и остановки "ЖБК-9" автобус №65. До улицы Гладкова и Осипова вместо маршрутки №30 мог поехать автобус №24, однако горожане не поддержали эти идеи. Также чебоксарцы проголосовали против изменения схемы движения автобусов №7 и 26.

В общей сложности в голосовании приняли участие 2018 человек. Как отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, участников опроса, к сожалению, было не так много. Тем не менее полученные результаты будут учитывать при введении новых маршрутов.

- Мы вернемся к рассмотрению первых двух предложений после пуска троллейбуса в Новый город, когда жители смогут объективнее оценить удобства, - добавил сити-менеджер.