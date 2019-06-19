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19.06.2019 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани осудили пятерых членов экстремистской группы

Текст: Олег Корякин

Советский районный суд Казани вынес приговор пятерым членам религиозной экстремистской группы.

Фото: РИА Новости
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Главарь группы, который руководил ей с 2015 по 2018 год, получил семь лет колонии общего режима. Другие участники получили от пяти до шести лет, сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

Все осужденные входили в экстремистскую группу "Файзрахманистов" (запрещена на территории РФ).

Как рассказали в региональном СК, руководитель группы давал указания другим злоумышленникам, склонял к участию в экстремистской деятельности новых лиц, принимал присягу у новоиспеченных членов группы и собирал взносы.

Двое участников признали свою вину, еще один признал его частично. Двое других от дачи показаний отказались.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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