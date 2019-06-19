В Казани осудили пятерых членов экстремистской группы

Советский районный суд Казани вынес приговор пятерым членам религиозной экстремистской группы.

Главарь группы, который руководил ей с 2015 по 2018 год, получил семь лет колонии общего режима. Другие участники получили от пяти до шести лет, сообщает СУ СК России по Республике Татарстан.

Все осужденные входили в экстремистскую группу "Файзрахманистов" (запрещена на территории РФ).

Как рассказали в региональном СК, руководитель группы давал указания другим злоумышленникам, склонял к участию в экстремистской деятельности новых лиц, принимал присягу у новоиспеченных членов группы и собирал взносы.

Двое участников признали свою вину, еще один признал его частично. Двое других от дачи показаний отказались.