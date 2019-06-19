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19.06.2019 14:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области будут развивать промышленный туризм

Текст: Анна Шепелева (Самара)
На крупнейшем Петербургском международном экономическом форуме-2019 Самарская область подписала 16 соглашений, направленных на развитие совместных проектов в различных сферах на общую сумму предполагаемых инвестиций в десятки миллиардов рублей. Из них шесть стратегических договоренностей - в сфере ответственности министерства экономического развития и инвестиций региона. Одно из соглашений с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" направлено на развитие такого перспективного направления для области и страны в целом, как промышленный туризм.
В Самарской области экскурсии на промышленные предприятия пользуются большим спросом. Фото: Правительство Самарской области В Самарской области экскурсии на промышленные предприятия пользуются большим спросом. Фото: Правительство Самарской области
В Самарской области экскурсии на промышленные предприятия пользуются большим спросом. Фото: Правительство Самарской области

Напомним, одним из стратегических документов стало соглашение о сотрудничестве между правительством Самарской области и общероссийской общественной организацией "Деловая Россия". Оно предусматривает создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развития экспорта и сферы предпринимательства, инвестиционной деятельности и конкуренции на территории региона.

Соглашения с рядом крупнейших банков важны для сотрудничества сторон в финансово-кредитной сфере - в частности, по развитию проектов по повышению доступности и качества финансовых услуг населению, а также финансовой грамотности самарцев.

Фото: Правительство Самарской области
На ПМЭФ-2019 Самарская область заключила 16 соглашений

В рамках форума достигнута договоренность и о конкретных инвестиционных проектах. Так, Магнитогорский металлургический комбинат планирует строительство производственно-логистического центра на территории региона. Это будет способствовать развитию автомобилестроительной отрасли Самарской области.

Подписано также соглашение о сотрудничестве между рабочей группой Национальной технологической инициативы "Автонет", Ассоциацией разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем "ГЛОНАСС/ГНСС-Форум" и правительством Самарской области. Благодаря ему участок скоростной автомагистрали Самара - Тольятти и территория Самарско-Тольяттинской агломерации станут пилотной зоной для тестирования платформы нового поколения ИТС (интеллектуальная транспортная система). Она интегрирована с системой связи V2X, которая позволяет обмениваться данными между автомобилем и объектами дорожной инфраструктуры. Технология не только повышает безопасность дорожного движения, но и является основой для создания интеллектуальной городской мобильности - это своего рода катализатор улучшения транспортно-логистических услуг. Кроме того, новая технология станет стандартом для беспилотного транспорта.

Фото: Правительство Самарской области
Проекты Самарской области на ПМЭФ заинтересовали инвесторов из-за рубежа

Еще одна актуальная договоренность достигнута с "Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ). На территории области будут реализованы совместные мероприятия и проекты в сфере промышленного туризма. По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, Самарская область может стать опорной для всей страны по развитию этого туристического направления. Напомним, проект самарской компании, которая уже в течение семи лет занимается развитием промышленного туризма, ранее был представлен АСИ. Агентство рекомендовало его к тиражированию в других регионах, как самую результативную технологию по популяризации предпринимательства в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Благодаря соглашению, в Самаре будет организовано обучение для бизнеса со всей страны, как сделать экскурсионный продукт на предприятиях любой сферы. Также в регионе вырастет число потенциальных производств, куда будут приглашать туристов, и, соответственно, самих туров.

Экономика Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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