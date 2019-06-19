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19.06.2019 19:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В смертники вербуют детей

В Совбезе России рассказали о новой тактике боевиков
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
К настоящему времени угроза создания террористического квазигосударственного образования на Ближнем Востоке нейтрализована.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в Уфе на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены в результате контртеррористических операций России, ее союзников и партнеров на Ближнем Востоке, а также действий сил коалиции во главе с США.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В прошлом году в сравнении с 2017 годом количество террористических атак в мире уменьшилось более чем на треть, а число жертв - на четверть.

Вместе с тем, по мнению замсекретаря Совбеза, говорить о победе над терроризмом явно преждевременно. В настоящее время в мире действуют сотни террористических группировок. К числу наиболее активных из них относятся запрещенные в РФ - ИГИЛ, "Аш- Шабаб" , "Боко харам" и "Аль-Каида исламского Магриба". Ежегодно их жертвами становятся две трети из общего числа потерпевших от терроризма людей.

По данным Юрия Кокова, основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, Африканский континент, Южная и Юго-Восточная Азия. По данным российского Совбеза, наряду с действующими здесь местными террористическими структурами, не прекращаются попытки создания в этих регионах законспирированных "спящих" ячеек международных террористов. В частности, если раньше игиловцы призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в тех странах, где они проживают.

Боевые формирования террористов в Сирии и Ираке разгромлены в результате операций России и ее союзников, а также коалиции во главе с США

Представитель Совбеза рассказал участникам форума и о новой тактике террористов. Уже зафиксированы попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, которые проходят подготовку в специальных центрах и обладают навыками минирования акваторий морских портов и захвата гражданских судов, прежде всего танкеров и газовозов.

Кроме того, по данным Кокова, для проникновения на охраняемые объекты террористы стали активнее использовать группы смертников, которые состоят из членов семей с несовершеннолетними детьми.

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