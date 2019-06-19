В Удмуртии мужчина убил ножом посетителя кафе

В Удмуртии 41-летний житель Глазова убил ножом посетителя кафе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Пострадавший вышел на улицу покурить, где с ним начал спорить неизвестный. В итоге последний ударил посетителя кафе ножом в шею и скрылся в неизвестном направлении.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии оказали первую медицинскую помощь и вызвали "скорую". Преступника удалось найти недалеко от места происшествия. Он уже был ранее судим за причинение легкого вреда здоровью.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России и заключили под стражу. Потерпевший от полученного ранения скончался в больнице.