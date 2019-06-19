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19.06.2019 15:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото: На берег Волги выбросило огромного мертвого сома

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Фото: vk.com/chpulsk Фото: vk.com/chpulsk
Фото: vk.com/chpulsk

Фотографии крупного мертвого сома, выброшенного на берег Волги в районе поселка Рыбацкий в левобережной части Ульяновска, появились в соцсетях утром 19 июня. Длина рыбины - около полутора метров, масса, по приблизительным оценкам рыбаков, более 50 килограммов.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
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Судя по виду, сом погиб несколько недель назад. Специалисты пока не готовы назвать причину его смерти.

По словам начальника управления по охране окружающей среды администрации Ульяновска Александра Курашова, рыба могла погибнуть как по естественным причинам, так и в результате воздействия человека: к примеру, от удара винтом теплохода.

- Точную причину можно будет назвать только по результатам лабораторного анализа. Насколько я знаю, специалисты регионального минприроды уже взяли необходимые пробы, - добавил Курашов. - Говорить о том, что гибель рыбы связана с загрязнением Волги, преждевременно, поскольку явление не носит массового характера.

Несколькими днями ранее специалисты министерства природы Ульяновской области обследовали берег Волги в районе села Архангельское в связи с обращением рыбаков, обнаруживших там мертвого ерша и окуня. По словам главы ведомства Дмитрия Федорова, в том случае гибель рыбы, вероятнее всего, была связана с забиванием жабр тиной после шторма, который наблюдался на Волге 14 июня.

Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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