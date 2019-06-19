Для санации промплощадки химкомбината в Приангарье необходима федеральная поддержка

Иркутская область добивается включения в нацпроект "Экология" мероприятий по ликвидации ртутного цеха "Усольехимпрома". Об этом заявил председатель правительства Приангарья Руслан Болотов. Кроме того, регион настаивает на детальном обследовании всей территории бывшего химкомбината. Накануне в Усолье-Сибирском прошло выездное совещание Росприроднадзора, на котором руководитель ведомства Светлана Радионова лично оценила ситуацию на промплощадке.

У предприятия непростая история. Сам химкомбинат, наследие советской индустрии, обанкротился в далеком 2003 году. На его базе появилось несколько собственников. Самые крупные - ООО "Усольехимпром" и ООО "Усолье-Сибирский силикон" - со временем перешли под контроль группы "Нитол", которая на их базе запустила производство поликристаллического кремния для солнечной энергетики. Когда проект потерпел фиаско, оба предприятия были остановлены и признаны банкротами. Именно им досталось самое опасное наследство - цистерны и скважины с токсичными веществами, бывшие химцеха, шламонакопители, загрязненная почва и грунтовые воды.

При остановке производства, владельцы должны были законсервировать опасные объекты, но не сделали этого. А назначенные конкурсные управляющие не посчитали нужным тратить деньги на охрану имущества. Хотя, как отмечают в прокуратуре, закон о банкротстве подчеркивает: если прекращение деятельности организации-должника может повлечь за собой техногенные или экологические катастрофы, расходы на превентивные меры погашаются вне очереди, преимущественно перед любыми другими требованиями кредиторов. В результате только в прошлом году на территории "Усольехимпрома" дважды происходили утечки химикатов, регулярно возникают пожары, а несколько лет назад правоохранительные органы пресекли хищение зараженного ртутью шлама - его собирались продать в качестве стройматериалов.

Помимо этого, на территории бывшего комбината расположен цех ртутного электролиза - он много лет находится в федеральной собственности, но до сих пор не был включен в федеральные программы по ликвидации накопленного загрязнения.

С прошлого года после серьезного ЧП (из-за нелегальных сборщиков металлолома произошла разгерметизация одной из хранящихся на промплощадке цистерн с ядовитым химикатом) ситуация на предприятии находится под пристальным вниманием областных властей - при правительстве Иркутской области создана специальная межведомственная группа. Но проблема в том, что у областного правительства нет расходных обязательств по этой территории, так как собственниками объектов и земли являются частные компании и Росимущество. Чтобы ее решить, как подчеркнул первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов, в феврале этого года распоряжением губернатора в Усолье-Сибирском был введен режим ЧС, который действует до сих пор. Это позволило выделить средства из резервного фонда Приангарья на военизированную охрану территории комбината, на вывоз и утилизацию более чем 1000 баллонов с ртутью, на обследование еще трех десятков емкостей с неизвестным содержимым. На очереди - очистка скважин, в которых когда-то были захоронены токсичные хлорсодержащие реактивы.

- На сегодняшний день нам удалось исключить доступ людей на промплощадку, прекратить хищение зараженного металла и кирпича. Распространение опасных веществ остановлено. Вторая задача - определить, какие именно вещества находятся в цистернах, обнаруженных среди имущества компаний-банкротов. В случае, если они опасны, необходимо провести работы по их утилизации,- пояснил Руслан Болотов.

Только на обследование цистерн в этом месяце было направлено более 29,6 миллиона рублей. Когда станет понятно, что в них, содержимое и сами емкости утилизируют.

Но первоочередной задачей остается демеркуризация цеха ртутного электролиза. Иркутская область подготовила проект ликвидации цеха - он проходит госэкспертизу и сейчас находится в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Следующим этапом должно стать включение цеха в государственный реестр объектов накопленного вреда.

Кроме того, регион направил в Минприроды России предложения включить демеркуризацию в федеральный проект "Чистая страна" на 2019-2021 годы в рамках национального проекта "Экология". Согласно ответу Минприроды России финансирование мероприятия в 2019 году и последующих годах возможно после предоставления регионом уточненных объемов финансового обеспечения, с учетом проведенных проектных и изыскательских работ. По информации министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, стоимость проекта демеркуризации может превысить 1,3 миллиарда рублей.

При этом очевидно, что нужна программа санации и остальной территории - ведь ртутный цех лишь один из 200 (!) промышленных объектов бывшего гиганта химиндустрии. При этом достоверно неизвестно, сколько на этой территории опасных объектов, в чьей собственности и в каком состоянии они находятся. Предварительную оценку ситуации ученые уже провели и рекомендовали провести полноценные исследования, чтобы выбрать технологии очистки и рекультивации.

Минприроды Приангарья готово провести рекогносцировку на промплощадке "Усольехимпрома" в 2020 году - в рамках региональной программы "Охрана окружающей среды". Однако сложность в том, что в областной собственности находятся лишь 1,24 га из 610. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них - частным владельцам. Только после решения всех имущественных вопросов станет возможным обследование территории и промышленных цехов предприятия-банкрота.

Глава Росприроднадзора согласилась с тем, что в таком состоянии объект оставлять нельзя. По словам Светланы Радионовой, по результатам ее визита в Иркутскую область будет проведен глубокий анализ ситуации. Она заявила, что необходимо разбираться, сколько компаний работает на месте бывшего завода, и что это за организации и содержат ли они опасные объекты в надлежащем состоянии.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"