Новосибирская область привлечет 137 миллиардов инвестиций за 10 лет

Такие цели, по словам главы региона, обозначены в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. Такой объем вложений в экономику должен обеспечить инвестиционный портфель, в который включили 51 проект. Кроме того, Стратегия предусматривает инфраструктурный план из 74 проектов на сумму в 371 миллиард рублей.
В 2018 году Совет по инвестициям рассмотрел 11 новых инвестпроектов на сумму более 36 миллиардов рублей. Кроме того, на трех заседаниях комиссии по господдержке эксперты одобрили 28 инвестпроектов с совокупным объемом инвестиций более 52 миллиардов рублей. Ежегодно на поддержку проектов регион выделят порядка миллиарда рублей.
Так, в 2018 году мерами областной поддержки смогли воспользоваться 34 инвестора, получив около 501 миллиона рублей. При этом затраченные средства окупились втрое только по сумме налогов, уплаченных инвесторами, - их объем превысил 1,6 миллиарда рублей.
- Без постоянного роста объема инвестиций невозможно сформировать новое качество жизни. Только при положительной инвестиционной динамике будут появляться новые социальные объекты, объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, создаваться новые производства и рабочие места, и, соответственно, улучшаться уровень благосостояния жителей нашего региона, - подчеркнул Андрей Травников.
По его словам, именно улучшение качества жизни должно стать основной целью повышения инвестиционного климата в регионе. Результаты этой системной работы уже есть: за три года в Национальном инвестиционном рейтинге регион поднялся с 57 на 19 место.