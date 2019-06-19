Новосибирская область привлечет 137 миллиардов инвестиций за 10 лет

В 2018 году инвестпроекты, поддержанные правительством Новосибирской области, привлекли в регион свыше 6,5 миллиарда рублей. Как отметил губернатор Андрей Травников, выступив с ежегодным инвестпосланием на очередном заседании областного Совета по инвестициям, за ближайшие десять лет планируется привлечь как минимум 137 миллиардов рублей, то есть значительно поднять годовую планку.

Такие цели, по словам главы региона, обозначены в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. Такой объем вложений в экономику должен обеспечить инвестиционный портфель, в который включили 51 проект. Кроме того, Стратегия предусматривает инфраструктурный план из 74 проектов на сумму в 371 миллиард рублей.

В 2018 году Совет по инвестициям рассмотрел 11 новых инвестпроектов на сумму более 36 миллиардов рублей. Кроме того, на трех заседаниях комиссии по господдержке эксперты одобрили 28 инвестпроектов с совокупным объемом инвестиций более 52 миллиардов рублей. Ежегодно на поддержку проектов регион выделят порядка миллиарда рублей.

Так, в 2018 году мерами областной поддержки смогли воспользоваться 34 инвестора, получив около 501 миллиона рублей. При этом затраченные средства окупились втрое только по сумме налогов, уплаченных инвесторами, - их объем превысил 1,6 миллиарда рублей.

- Без постоянного роста объема инвестиций невозможно сформировать новое качество жизни. Только при положительной инвестиционной динамике будут появляться новые социальные объекты, объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, создаваться новые производства и рабочие места, и, соответственно, улучшаться уровень благосостояния жителей нашего региона, - подчеркнул Андрей Травников.

По его словам, именно улучшение качества жизни должно стать основной целью повышения инвестиционного климата в регионе. Результаты этой системной работы уже есть: за три года в Национальном инвестиционном рейтинге регион поднялся с 57 на 19 место.