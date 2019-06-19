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19.06.2019 15:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирская область привлечет 137 миллиардов инвестиций за 10 лет

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В 2018 году инвестпроекты, поддержанные правительством Новосибирской области, привлекли в регион свыше 6,5 миллиарда рублей. Как отметил губернатор Андрей Травников, выступив с ежегодным инвестпосланием на очередном заседании областного Совета по инвестициям, за ближайшие десять лет планируется привлечь как минимум 137 миллиардов рублей, то есть значительно поднять годовую планку.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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Такие цели, по словам главы региона, обозначены в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года. Такой объем вложений в экономику должен обеспечить инвестиционный портфель, в который включили 51 проект. Кроме того, Стратегия предусматривает инфраструктурный план из 74 проектов на сумму в 371 миллиард рублей.

В 2018 году Совет по инвестициям рассмотрел 11 новых инвестпроектов на сумму более 36 миллиардов рублей. Кроме того, на трех заседаниях комиссии по господдержке эксперты одобрили 28 инвестпроектов с совокупным объемом инвестиций более 52 миллиардов рублей. Ежегодно на поддержку проектов регион выделят порядка миллиарда рублей.

Так, в 2018 году мерами областной поддержки смогли воспользоваться 34 инвестора, получив около 501 миллиона рублей. При этом затраченные средства окупились втрое только по сумме налогов, уплаченных инвесторами, - их объем превысил 1,6 миллиарда рублей.

- Без постоянного роста объема инвестиций невозможно сформировать новое качество жизни. Только при положительной инвестиционной динамике будут появляться новые социальные объекты, объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, создаваться новые производства и рабочие места, и, соответственно, улучшаться уровень благосостояния жителей нашего региона, - подчеркнул Андрей Травников.

По его словам, именно улучшение качества жизни должно стать основной целью повышения инвестиционного климата в регионе. Результаты этой системной работы уже есть: за три года в Национальном инвестиционном рейтинге регион поднялся с 57 на 19 место.

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