Строительство дороги на Ольхоне уперлось в правовой тупик

Иркутская область получила положительное заключение госэкспертизы на капитальный ремонт первого участка дороги на острове Ольхон. Речь идет об отрезке со 153 по 159 километры, соединяющий поселки Малый Хужир и Хужир. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Напомним, реконструкция дороги - ее официальное название Баяндай - Еланцы - Хужир, - точнее того ее участка, что проходит по самому острову Ольхон, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Как пояснили в Минстрое региона, весь проект разбит на несколько участков, поскольку где-то трассу достаточно капитально отремонтировать, а где-то требуется полноценная реконструкция. По каждому из них готовится отдельная проектная документация и будут проводиться отдельные тендеры среди подрядчиков.

Аукцион на капремонт участка со 153 по 159 километр объявят уже в августе этого года - то есть, даже раньше, чем планировалось по госпрограмме. Необходимые изменения в саму программу уже внесены.

Следующий на очереди - участок трассы, который проходит через сам Хужир. Его как раз будут реконструировать. Конкурс на проектирование будет объявлен уже в этом году.

Однако с самой протяженной частью трассы - от паромной переправы до Малого Хужира могут возникнуть серьезные сложности. Эта часть дороги подлежит реконструкции - где-то нужно спрямить повороты, где-то уменьшить уклон. Но приступать даже к проектированию этого участка можно лишь после того, как земля, на которой дорога собственно расположена,будет поставлена на кадастр и передана в областную собственность. Еще необходимо отвести участки земли под размещение асфальтобетонного завода и хранение дорожно-строительных материалов, потому что постоянно возить асфальт и графий с материка, паромом, физически невозможно.

Сейчас это считается землями ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" - Прибайкальского национального парка. Ведомство занимается оформлением этих участков и постановкой земельных участков под реконструкцию дороги на кадастровый учет. А министерство имущественных отношений Иркутской области готовит обращение в Росимущество с заявлением о передаче указанных земельных участков в собственность региона. Но! Сегодня федеральное законодательство не допускает изъятие земель из состава нацпарков. Это означает, что на них запрещено любое строительство - в том числе дорожное.

Проблема даже шире, чем просто строительство дороги. В состав нацпарка попадают и населенные пункты. Что очень беспокоит их жителей.

Напомним, национальный парк на Байкале создали в 1986 году, тогда ему передали не только лесные земли, но и 112 тысяч гектаров колхозных угодий с оговоркой "без изъятия из хозяйственной деятельности". Хозяйственная деятельность угасла в 90-е, но четкие границы не определили до сих пор, и понять, где именно заканчиваются заповедные земли и начинаются поселковые сложно. Отсюда возникает масса проблем. Но еще больше их возникнет, когда все эти земли будут поставлен на кадастр как особо охраняемая природная территория.

- Эта ситуация ставит под угрозу исполнение поручения президента Российской Федерации по установлению границ населенных пунктов центральной экологической зоны Байкала и реконструкции дороги на острове Ольхон, а также поручения правительства РФ о строительстве тренировочного центра по подготовке сборной страны по художественной гимнастике в местности "Камыши-1" Ольхонского района, - подчеркивают в правительстве Иркутской области.

А кроме того, невозможно будет строить жилые дома, реконструировать имеющиеся и строить новые садики, школ и больницы, выделять участки молодым и многодетным семьям - даже в поселках! Это парализует жизнь в добром десятке населенных пунктов в Ольхонском, Иркутском, Слюдянском и Шелеховском районах.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился с письмом на имя Министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина о поддержке региона и его жителей в вопросе разграничения земель нацпарка.

- Социальная напряженность накаляется с каждым днем, жители готовы выйти на улицы и отстаивать свои права в протестных акциях, - отмечает губернатор. И подчеркивает, что необходимо соблюдение баланса интересов государства и граждан, урегулирование разногласий в вопросах использования земель, установления границ населенных пунктов, расположенных в центральной экологической зоне байкальской природной территории.

Материал подготовлен ООО "АиФ в Восточной Сибири"