Томские ученые будут тренировать мышей-диабетиков

Принципиально новые подходы к лечению сахарного диабета ищут российские и шведские ученые, получившие грант Российского научного фонда в размере 18 миллионов рублей. Они намерены исследовать влияние физической нагрузки на развитие самого распространенного типа серьезной болезни, установив причины метаболического сбоя, который к ней приводит.

Для сахарного диабета второго типа, возникающего из-за нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей, характерна хроническая гипергликемия и высокий уровень сахара в крови. Сейчас этот недуг лечат в основном строгой диетой, посильными физическими нагрузками и препаратами, снижающими сахар. Данные же, которые планируют получить ученые, как сообщает пресс-служба Томского госуниверситета, могут быть использованы для создания принципиально новых препаратов - стимулирующих запуск естественной утилизации сахара в организме пациента.

Один из участников проекта - представитель ТГУ Леонид Капилевич - уточнил, что в исследовании будет задействовано более ста мышей. Четыре месяца их будут кормить пищей, насыщенной жирами и углеводами, чтобы в результате получить модель диабета второго типа. А после подопытных на месяц отправят на беговую дорожку. Вопросы, которые ставят перед собой ученые: за счет чего физическая нагрузка улучшает состояние больных, какие процессы у них происходят, какие гены включаются.

Исследования должны начаться в августе 2019 года, а завершиться весной 2020-го.