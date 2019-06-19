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19.06.2019 14:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири нашли средство против устойчивого к химиотерапии рака

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Доклинические испытания лекарства для лечения онкологических больных с опухолями, устойчивыми к химиотерапии, начали сибирские ученые.

Как сообщает Инновационный портал Томской области, препарат, разрабатываемый специалистами местной компании вместе с коллегами из новосибирского Академгородка, призван решить проблему устойчивости злокачественных опухолей к лечению лекарствами.

Фото: iStock
Новосибирские ученые научились "взрывать" раковые клетки

Так, по словам гендиректора томской компании Вениамина Хазанова, до 90 процентов пациентов с мелкоклеточным раком легкого вначале поддаются лечению, но полная ремиссия наступает лишь у 30-40 процентов. Одна из важнейших причин резистентности к химиотерапии - активность механизмов восстановления ДНК. Дело в том, что противоопухолевые препараты разрушают ДНК раковой клетки и вызывают ее гибель, а ферменты репарации (восстановления) ДНК блокируют действие лечения.

Новое лекарство, которое разрабатывается под руководством Вениамина Хазанова и профессора Наримана Салахутдинова из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова, замедляет действие фермента репарации, подавляя опухоль и уменьшая число метастазов.

Ученые, разработавшие синтез фармацевтической субстанции и лекарственную форму, уже убедились, что препарат работает на экспериментальных моделях опухолей у животных. И в случае успешного проведения доклинических и клинических исследований проект, прошедший международную экспертизу Фонда "Сколково" и поддержанный  госпрограммой "Фарма-2020", к 2025 году может поступить в промышленное производство. Исследователи уже ведут переговоры с российскими и зарубежными фармацевтическими компаниями.

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