По материалам проверки Новосибирской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о поставке авиаспасателям плотов, не отвечающих техническим требованиям. Такие плавсредства в критический момент могли бы оказаться бесполезными или даже стать причиной гибели людей.

Как рассказал "РГ" старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Сергей Подхалюзин, ФКУ "Сибирский авиационный поисково-спасательный центр" закупило у НПО "Дана" из Уфы десять надувных плотов. Сумма контракта - 1,2 миллиона рублей. Зачем нужны эти плоты? Спасатели с вертолетов сбрасывают их на воду в месте, например, крушения судна - плот автоматически разворачивается, давая людям возможность забраться на борт. Автоматика у таких спасательных средств рассчитана до мелочей. При этом в техзадании федерального казенного учреждения, заключавшего контракт, было указано: высота сброса этих плотов должна быть не менее 18 метров.

- Это минимальная высота, на которую может опуститься вертолет при спасательной операции на реке. Опустись он чуть ниже, на поверхности из-за работы двигателей может образоваться водная взвесь, и люди захлебнутся, - подчеркивает Сергей Подхалюзин.

Такие случаи на территории страны уже были - так, в 2013 году подобное произошло во время воздушной тренировки сотрудников Северо-Западного спасательного центра, погибли двое спасателей.

Как выяснилось, федеральное учреждение "Российский речной регистр" действительно проводило испытания указанных плотов, но только на высоте сбросов в десять метров. Однако в документации уфимского предприятия информация была искажена, там говорилось о якобы успешных испытаниях при 18-метровой высоте сбросов. Таким образом, как поведет себя это спасательное средство, если его сбросят на воду с высоты не 10, а 18 метров, совершенно неизвестно. По словам Сергея Подхалюзина, плот может попросту не раскрыться.

Эти спасательные плоты в критический момент могли бы стать причиной гибели людей

К счастью, на этот раз подлог в документации был обнаружен до, а не после трагедии. Расследованием занимается транспортная полиция. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Если вина поставщика плотов будет доказана, должностному лицу НПО грозит штраф до 80 тысяч рублей либо арест на срок до полугода. Кроме того, назначена экспертиза, в рамках которой плоты наконец-то все-таки сбросят на воду с 18-метровой высоты и определят, опасны ли они для тех, кого предполагалось спасать с их помощью, или нет. Если эксперты установят, что плоты небезопасны для людей, уголовное преследование может грозить и спасателям, которые их приобрели и намеревались использовать, по 238-й статье УК - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В каталоге НПО "Дана" несколько разновидностей речных спасательных плотов, но в технических характеристиках каждого указана высота сброса 10 метров от поверхности реки. Есть морские плоты, такие сработают и при падении с 25 метров, но, по словам Сергея Подхалюзина, они стоят дороже.

По требованию прокуратуры все десять плотов, не удовлетворяющих техническому заданию, изъяты.